Archiviata la Coppa Italia, la Leonardo può tonrare a concentrarsi sul campionato di A2 élite. Domani i cagliaritani ospitano il Lecco al PalaConi per la diciannovesima giornata di campionato. La Leo è al momento quinta in classifica ed è chiamata a difendere la posizione per qualificarsi ai playoff contro un Lecco che insegue a quattro punti di distanza. In Serie A2, il Sestu Città Mediterranea può provare ad allungare il vantaggio sulla terza posizione nello scontro diretto esterno contro la Dolomiti Energia Rovereto.

Serie B. La Jasnagora è attesa dal big match di giornata sul campo della Real Ciampino Academy. I cagliaritani, quarti in classifica, inseguono le prime posizioni del girone E, compresa quella del Ciampino, agganciato in vetta dal Club Sport Roma e che rispetto ai rossoblù ha quattro punti di vantaggio. Le altre sarde cercano invece punti salvezza. Appese a un filo le speranze di Città di Cagliari e Domus Chia, che si affronteranno nel derby sardo di giornata. Per provare a centrare i playout l'Elmas deve tornare a muovere la classifica, anche se la sfida interna contro la Velletri Technolgy appare complicata. Nel girone B, il Monastir riceve il Real Bubi Merano. Nel girone A, nuovo scontro diretto in vista per la Futsal Alghero contro il Varese. Il Sardinia Futsal fa visita al Castellamonte ultimo in classifica, mentre il C'è Chi Ciak cerca riscatto in casa contro il Cardano '91.

Serie C1. Ostacolo Villacidrese per la San Sebastiano Ussana. La capolista ospita l'unica squadra in grado di batterla in questo campionato. Dopo il turno di riposo, torna a giocare il Quartu, in trasferta contro il Futsal Villasor. L'Happy Fitness Center ospita l'Ichnos Sassari, la Fanni Futsal Sassari riceve il Futsal 4 Mori. Chiude la giornata Cus Cagliari-Villaspeciosa. Riposa il Babylon.

Femminile. Domenica riparte il campionato di Serie B femminile. La Mediterranea, capolista del girone A, gioca in casa contro l'Infinity Futsal per centrare la quattordicesima vittoria su quattordici partite di campionato. L'Athena Sassari terza ospita la Futsal Hurricane, mentre la Jasnagora quarta fa visita alla Virtus Romagna per blindare i playoff. Nel girone B, l'Arzachena gioca domani in anticipo contro il Cus Pisa. Domenica trasferta contro il Vis Fondi per lo Shardana Futsal. In Serie C femminile, inizia il girone di ritonro. In testa c'è il Cus Cagliari, che gioca domenica contro il Decimoputzu. Insegue l'Ittiri Sprint, che dopo il primo stop del proprio campionato fa visita sabato all'Aiace Telamonio terzo. Sempre sabato, l'Ampurias ospita il Tiro Libero, mentre il Futsal Quartu affronta l'Arborea. Domenica la sfida Sardinia Futsal-Monastir.

