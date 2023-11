Nuovo appuntamento casalingo per la Leonardo. Nella settima giornata di Serie A2 Élite, i cagliaritani ospitano domani il Saints Pagnano alle 14.30. Gioca in casa anche il Sestu Città Mediterranea in Serie A2. La squadra di Casu riceve sempre domani alle 16 l’Olympia Rovereto.

Serie B. Sarà il Monastir la prima sarda a scendere in campo domani. Nel girone B di Serie B, la formazione di Barbarossa gioca alle 12 in trasferta contro il Bubi Merano. Nel girone A, alle 14.30 il Sardinia Futsal riceve al PalaMonteAcuto il Castellamonte, alle 16 l’Alghero attende in casa il Varese, mentre il C’è Chi Ciak di Serramanna affronta sempre alle 16 sul campo del Cardano ‘91. Nel girone E, alle 16.30 è in programma il derby tra Domus Chia e Città di Cagliari, entrambe a caccia dei primi punti della stagione. La Jasnagora ospita il Real Ciampino Academy alle 18. Impegno esterno per l’Elmas contro la SPQV Velletri.

Serie C1. Nel massimo campionato regionale si gioca già stasera con l’anticipo del venerdì tra la Fanni Futsal Sassari e il Quartu. Domani le altre sfide: la Villacidrese capolista sul campo del Cus Cagliari, la San Sebastiano Ussana in cerca di riscatto in casa contro l’Ichnos Sassari, il Villaspeciosa che ospita il Babylon e l’Happy Fitness Center che riceve il Futsal 4 Mori.

Femminile. In campo già domani la Mediterranea per l’anticipo contro la Polisportiva 1980. Le cagliaritane guidano il girone A di B femminile a punteggio pieno insieme all’Athena Sassari, che gioca domenica in casa contro l’Infinity Futsal. Turno di riposo per la Jasnagora. Nel girone B, l’Arzarchena affronta in casa la Littoriana, lo Shardana Futsal in trasferta contro la Roma.



