Vittoria pesante per la Klass Sennori, che supera l’Antoniana 87-72 e rilancia con forza le proprie ambizioni salvezza nel Girone E di Serie B Interregionale. Un successo che vale doppio anche in ottica scontri diretti: i romangini sono infatti avanti 2-0 e ora possono guardare al finale di stagione con maggiore fiducia.

Dopo un avvio favorevole agli ospiti, Sennori cambia marcia nel secondo quarto, dove costruisce il break determinante (30-16) che indirizza la gara. Da quel momento i biancoverdi gestiscono con lucidità, mantenendo il controllo anche nella ripresa e respingendo ogni tentativo di rientro campano.

Prova solida di squadra, impreziosita dalla prestazione di Hubalek, autore di 21 punti. In doppia cifra anche Biolchini (16), Sanna (17) e Cabras (13).

Il successo contro una diretta concorrente rafforza le convinzioni della squadra di coach Longano, attesa ora da un altro snodo delicato: il derby contro l’Esperia Cagliari.

Klass Sennori-Pall. Antoniana 87 – 72

Sennori: Pisano N., Cordedda 2, Sanna 17, Nwokoye 8, Merella, Cabras 13, Tola 7, Pisano A. 3, Hubalek 21, Biolchini 16. Coach: Longano

Antoniana: Chirico 8, Smith 5, De Rosa 4, Trapani 16, Trentini 15, Di Palma, Serrapica 6, Pezzella, Tolino 5, Cortese 13. Coach: Rosolino

Parziali: 13-17; 30-16; 26-26; 18-13

© Riproduzione riservata