Se vi dicessi Gialeto a cosa pensereste? Alla storica società calcistica di Serramanna! Esatto, ma la Gialeto 1909 non è soltanto calcio, bensì sport vari, bicicletta su tutti. Possiede un proprio motto: «Vincere senza presunzione, perdere senza amarezza». Ecco, l’amaro in bocca per un solo anno trascorso in Promozione sta piano piano andando via, la società in estate ha messo subito le basi con entusiasmo per costruire una nuova stagione.

Parliamo di conferme: restano in carica nelle vesti di presidente Marcello Frongia, i due tecnici sono Diego Mariano Ruggiero e Thomas Montis (il vice), le nuove figure dirigenziali sono Ignazio Piras come vicepresidente e Davide Boassa in qualità di segretario (storico portiere della squadra che di recente ha appeso le scarpe al chiodo). Nello staff anche Puccetto Desogus (team manager), Roberto Pontis (preparatore dei portieri) e Roberto Peddis (massaggiatore).

Definito il quadro dirigenziale, si è ricostruita la rosa. Salutati alcuni ragazzi come Marco Asuni, Alessio Lai, Davide Caboni, Ruben De Santis e Valentino Perinozzi che hanno giocato in promozione la scorsa stagione, è stato mantenuto un blocco importante di ragazzi di quella rosa: Federico Sanna e Marco Podda (portieri), Jacopo Pinna e Federico Ruggero (difensori), Federico Lai, Francesco Pichiri, Leonardo Piras, Nicola Farci (mediani), Gabriele Abis e Luca Medda (attaccanti). A disposizione dei due allenatori anche giovani promesse del vivaio come Nicolò Usai, Danilo Pisu, Lorenzo Sanna e Alessandro Onnis. Per completare la rosa sono arrivati Luca Concas (portiere), Luca Corona (difensore), Andrea Zucca, Simone Sitzia e Luca Tocco (centrocampisti), Alessio Piga, Diego Pinna e Mattia Cordeddu (attaccanti).

Lo scorso 31 agosto c’è stato un assaggio della categoria: un torneo amichevole contro il Segariu Calcio, squadra che è stata inserita come la Gialeto 1909 nel Girone B di Prima Categoria. Nel girone ci sono anche Gonnosfanadiga, Verde Isola e Arbus Calcio, retrocesse dal campionato di promozione insieme alla Gialeto cosi come la ripescata dalla seconda categoria Ruinas 81. Una partenza da 1X2 per i rossoverdi: esordio in campionato con un pareggio a reti nulle in trasferta a Carloforte contro la Verde Isola, sconfitta in casa 0-2 contro il Samugheo, vittoria ad Isili per 1-2. Ora testa alla prossima partita in trasferta a Cortoghiana e alla successiva in casa contro il Segariu, con la speranza di lasciare quanto prima lo sterrato del Bia Nuraminis per calcare il nuovo manto sintetico del Fausto Coppi.

