Ci saranno anche Cagliari e Torres al via della 28ª edizione del Torneo mondiale “Manlio Selis” – Sardegna Cup, in programma dal 30 maggio al 2 giugno, col Cagliari che porterà a casa anche il Premio “Ragazzo del Selis”, già assegnato a Roberto Piccoli.

L’attaccante lo ritirerà il 19 maggio al Grand Hotel di Porto Cervo, in occasione della presentazione ufficiale della manifestazione. Intanto, la Gallura scalda i motori per il “mundialito” per club under 14, vinto lo scorso anno dall’Espanyol de Barcelona: ai nastri di partenza 32 squadre provenienti da 8 nazioni, con la partecipazione straordinaria dei ragazzi della Lokomotiv Kiev, direttamente dall’Ucraina, e del Flamengo, per la prima volta assoluta di un team brasiliano al “Selis”.

Da quest'anno il torneo intitolato al padre di Enea Selis, organizzatore dell’evento, e dedicato al calcio giovanile con la sponsorizzazione dalla Regione Sardegna, si svolgerà sotto il segno di Adidas. Ed è solo una delle novità della quattro giorni che porterà a sfidarsi sui campi della Gallura i talenti delle più importanti società professionistiche italiane ed estere, e delle realtà dilettantistiche di tutto il territorio italiano.

Tra Loiri Porto San Paolo, Monti, Budoni, Arzachena e Olbia, sede della finalissima (stadio “Bruno Nespoli”), si confronteranno Atalanta, Cagliari, Milan, Genoa, Juventus, Roma, Inter, Spezia, Pisa, Torres, Espanyol (Spagna), Talleres de Córdoba (Argentina), Flamengo (Brasile), Stoccarda (Germania), Lokomotiv Kiev (Ucraina), Sigma Olomouc (Repubblica Ceca), ma anche Tor Tre Teste Roma, Romulea, Urbetevere Roma, Centro Olimpico Romano, Vigor Perconti, Levante Azzurro Bari, Emanuele Troise, Latte Dolce Sassari, San Paolo Sassari, Cos Sarrabus Ogliastra, Gr 11 Cagliari, Pirri, Olbia Academy, Porto Rotondo, Budoni e il Magic Soccer Toronto, squadra dilettantistica canadese.

Quest’anno i ragazzi del reparto oncologico dell'Ospedale Regina Margherita di Torino torneranno a calcare i campi del Selis insieme con quelli del reparto pediatrico Oncoematologia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa per una partita speciale che si svolgerà a Budoni il 1° giugno. Il 19 maggio a Porto Cervo, durante la presentazione ufficiale, verranno svelati i gironi del torneo, e saranno premiate personalità del mondo dello sport, atleti, giornalisti, addetti ai lavori, che si sono distinte nella scorsa stagione.

I premi

Leggenda italiana: Andrea Barzagli.

Leggenda straniera: Fernando Llorente.

Miglior allenatore: Andrea Soncin (ct Nazionale italiana femminile).

Premio Valori dello sport: Martina Rosucci (Juventus Women).

Premio Fair play: Daniele Orsato.

Miglior calciatrice: Cristiana Girelli (Juventus Women).

Miglior giornalista uomo: Pierluigi Pardo (Dazn).

Migliore giornalista donna: Alessia Tarquinio (Amazon Prime Video).

Miglior manager Media sportivi: Marco Foroni (Amazon Prime Video).

Miglior dirigente Settore giovanile: Raffaele Fumagalli (Inter).

Premio Ragazzo del Selis: Roberto Piccoli (Cagliari Calcio).

Premio Miglior società dilettantistica (da definire).

