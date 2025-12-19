Serie D, l’Olbia anticipa contro la Costa Orientale SardaTutto pronto al Nespoli per il derby, assente Buschiazzo per problemi fisici
Se per il derby del Nespoli la Costa Orientale Sarda dovrà fare a meno di Piredda per squalifica, domani l’Olbia non potrà contare su Buschiazzo, che non si è allenato per tutta la settimana per problemi fisici.
Nella lista dei convocati di Giancarlo Favarin per l’anticipo della 17ª e ultima giornata di andata del campionato di Serie D spicca l’assenza del centrale sudamericano; restano inoltre ai box Cubeddu e Petrone, mentre torna a disposizione Putzu. Il tecnico Pisano dovrà rivedere l’assetto difensivo, come già accaduto contro il Trastevere due settimane fa, ma la presenza del neo acquisto Congiu offre soluzioni all’altezza della situazione.
Intanto ai piani alti, archiviata la ricapitalizzazione con la sola partecipazione di Swiss Pro, che è da oggi proprietaria al cento per cento del club gallurese, prosegue la trattativa per la cessione con l’imprenditore Romi Fuke, che attende adesso l’approvazione del bilancio della stagione 2024/25 entro il 31 dicembre. Quanto al derby, per ritrovare la vittoria, che manca dal 26 ottobre, e allontanarsi dalla zona retrocessione, distante un solo punto, l’Olbia chiama a raccolta il suo pubblico, che domani potrà accedere al Nespoli con biglietti a prezzo ridotto.
I convocati
Portieri: Viscovo, S. Perrone.
Difensori: Congiu, Moretti, M. Perrone, Putzu.
Centrocampisti: Biancu, Cabrera, Fiorletta, Islam, Mameli, Saggia.
Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo, Ragatzu.
Squadre in campo alle 14.30. Olbia-Cos sarà diretta dall’arbitro Alessio Amadei della sezione di Terni, assistito da Andrea Nurra (Sassari) e Pietro Fae (Ozieri).