Eccellenza, al Tortolì arriva l'attaccante Mattia MuggianuClasse 1996, di Lotzorai, ha mosso in primi passi nel suo paese d'origine
Nuovo innesto nel reparto offensivo del Tortolì in Eccellenza. Alla squadra allenata da Franco Giordano, arriva Mattia Muggianu. Classe 1996, di Lotzorai, ha mosso in primi passi col calcio nel suo paese d'origine per poi trasferirsi nel settore giovanile del Tortolì, fino all'esordio in prima squadra da fuoriquota. Nel corso della carriera, Muggianu, ha vestito anche le maglie di Baunese e Girasole. Nelle ultime stagioni oha vinto i campionati col Bari Sardo in Promozione e poi col Buddusò, con la doppia salita fino all'Eccellenza, andando sempre oltre la doppia cifra di gol. La prima parte di questa stagione l'ha giocata a Tertenia. Ora il ritirno al Tortolì.