Una centrocampista francese per rinforzare la Dinamo Women che partecipa al campionato di serie C femminile. La società sassarese ha ingaggiato Sefana Benlarbi, 24 anni, cresciuta nei settori giovanili del Saint-Priest e del Lione.

Il rinforzo delle rossoblù ha svolto il primo allenamento agli ordini del tecnico Riu e sarà già a disposizione per la gara di domenica contro il Sedriano, in programma al Comunale di Tergu con inizio alle 14.30.

Sefana Benlarbi ha militato per tre stagioni nel Caluire, lasciata la Francia si è trasferita in Svezia per vestire la maglia dello Stallarholmen nella terza divisione. Quindi l'esperienza in Belgio al White Star Woluwé.

Qualità nella gestione del pallone e propensione al gioco offensivo sono le sue caratteristiche peculiari. “Sono felicissima di essere alla Torres, sin da subito ho trovato un bel gruppo che ha cercato di mettermi a mio agio. Quando è arrivata la chiamata da parte della società ho subito detto di si, giocare nel club più titolato d'Italia per me è una grande gioia e un onore. Non vedo l'ora di scendere in campo per aiutare le mie compagne verso il raggiungimento del nostro obiettivo".

