La croata Wuerth trionfa nel quarto torneo del Forte VillageBattuta in finale la tedesca Steur per 6-3, 3-6, 6-2
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A Santa Margherita di Pula, la croata Tara Wuerth si è aggiudicata il singolare femminile del quarto Itf Combined che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
Sulla terra battuta del Forte Village, la tennista croata, accreditata della seconda testa di serie, si è imposta 6-3, 2-6, 6-2 in finale sulla tedesca Joelle Lilly Sophie Steur.
Intanto il primo turno delle qualificazioni maschili ha aperto il quinto torneo Itf Combined in programma sugli stessi campi.