Ultima giornata nel torneo di Promozione regionale di calcio. Tra le oristanesi c’è chi festeggia e chi è costretta a salutare la categoria.

Nel girone A, il Terralba F. Bellu, grazie alla rotonda vittoria sul campo della Freccia Parte Montis (1-6 il finale), approda in Eccellenza. La formazione terralbese corona il sogno promozione dopo una lunga lotta per il primato con Castiadas, secondo, Villacidrese, terzo, e Guspini, quarto. L’undici allenato da Daniele Porcu, condottiero abile e coraggioso, chiude con 81 punti (25 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte), miglior attacco del torneo con 79 gol, trascinato dal miglior marcatore del girone, Andrea Sanna con 32 reti. Altro punto di forza per Orrù e compagni sono stati i risultati negli scontri diretti: nemmeno una sconfitta contro le altre 3 contendenti (vittorie per 3-0 e 1-2 con Villacidrese, 4-0 e 1-2 contro Guspini e doppio pareggio, 2-2 e 1-1 contro il Castiadas). “Una stagione grandiosa – il commento di Porcu – il merito è tutto dei ragazzi che ci hanno sempre seguito. Alla fine il valore è venuto fuori. Con il passare delle giornate siamo diventati squadra, imparando anche a saper soffrire”. Chi, invece, saluta la Promozione dopo solo una stagione è la Freccia Parte Montis. La formazione mogorese chiude al penultimo posto e retrocede in Prima con qualche rammarico. La compagine allenata da Giancarlo Boi, infatti, in particolare nel girone di ritorno, ha dimostrato di poter giocare alla pari con le altre squadre della categoria. Chiude con un pareggio (1-1) il Samugheo contro la Villacidrese. La matricola allenata da Alberto Piras termina la stagione all’undicesimo posto, mettendo in cassaforte la salvezza con qualche giornata di anticipo. Chiudono la stagione con una vittoria, nel doppio anticipo del sabato, Tharros e Arborea. I biancorossi espugnano il campo del Selargius (3-4), terminando così con il segno positivo: gruppo giovane che, sotto le sapienti cure del tandem Frongia-Pinna al guida, in futuro non potrà che crescere, grazie anche ad individualità interessanti (spiccano per esempio i 25 gol segnati da Marco Gianoli, 18 anni). L’Arborea, invece, termina l’anno sportivo in quinta posizione, grazie al successo contro l’Atletico Cagliari (4-1). Nell’anticipo del sabato si è messo ancora una volta il luce Pibiri, tripletta ed epilogo con 17 centri stagionali.

Nel girone B, salvezza diretta per il Bosa che grazie ai 3 punti conquistati contro l’Ozierese (3-2 il finale) evita gli spareggi playout. Bosani che chiudono in crescendo, grazie alle 3 vittorie portate a casa nelle ultime 3 giornate. Curiosità: l’undici allenato da Salvatore Carboni, nel corso del campionato, non ha mai pareggiato (ruolino di 14 vittorie e 20 sconfitte). Ripartirà dalla Prima Categoria, invece, il Ghilarza, che nell’ultimo impegno stagionale, tra formazioni già retrocesse, viene sconfitto 0-1 dall’Atletico Bono.

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