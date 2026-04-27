Poteva essere l’ultimo treno per l’Amsicora, nella corsa allo scudetto della Élite maschile. L’occasione è stata colta al volo, battendo 2-1 il Brà riapre la corsa per il primo posto e vi si avvicina con tre punti di ritardo rispetto proprio alla formazione piemontese. La squadra di Roberto Carta ha agganciato al terzo posto la Tevere Roma, la Lazio del cagliaritano Luca Angius è seconda e sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto a Ponte Vittorio.

L’ultima di andata ha così rimescolato le carte. L’Amsicora è passata in vantaggio con Ojeda, è stata ripresa da Ghiglia su corto, e a due minuti dalla fine un’invenzione del tedesco Nick Germerschausen ha firmato la vittoria.

Un’altra beffa per la Ferrini nella trasferta di Villar Perosa. Con il Valchisone la sfida tra le penultime è terminata 2-2 ma la squadra cagliaritana era in vantaggio di due reti sino a dieci minuti dalla fine. Doppio vantaggio firmato da Gamal nella terza frazione, su rigore procurato da Palmas, e su corto. Il Valchisone ha accorciato le distanze nell’ultimo quarto, è uscito indenne da tre corti contro, e a pochi secondi dalla fine ha pareggiato con Ughetto che ha ripreso una respinta su corto di Sorrentino.

Serie A Élite femminile

Non si ferma l’Amsicora che prosegue la sua marcia in testa alla classifica dopo la vittoria per 3-0 sul Cus Torino. Solo la Lazio resta vicino, con due punti in meno, le altre sono staccate, a cominciare dall’HP Milano, terza a -6 (domenica prossima scontro diretto).

Prima rete di Scarpa, raddoppio di Sambenedetto, e tris finale di Gutierrez a chiusura di una partita mai in discussione.

Serie A1

La Ferrini ce l’ha fatta. Nell’ultima giornata del campionato femminile ha pareggiato 2-2 con la Moncalvese, mantiene il primo posto nel girone A e si qualifica per i playoff. A Moncalvo era una sfida decisiva per entrambe, dopo il vantaggio piemontese, una doppietta di Sara Muccelli ha cambiato il corso della partita, il pari della Moncalvese non ha invece modificato l’esito finale del girone. La Ferrini contenderà al Cus Pisa, Potenza Picena e Riva del Garda la promozione nella serie A Élite.

Giornata nera in A1 maschile. Il Cus Cagliari non è riuscito a fermare la marcia del Bondeno, che ha al 2Maxia” ha vinto 4-1, per gli universitari rete di Abdalla. La sua diretta inseguitrice, l’HT Sardegna ha accusato la prima sconfitta del campionato e si allontana dalla corsa per il primato. A Mori è stata battuta 3-0. Altra sconfitta per la Juvenilia Uras, ultima nel girone B. Al Comunale il Bonomi ha vinto 3-2, non sono bastate le reti di Grussu e Puglisi.

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