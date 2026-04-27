Non perde un colpo la Mercede Alghero nel torneo di Serie B Femminile di basket. Ormai già certa della vittoria nel girone regionale e in attesa degli spareggi promozione, il quintetto allenato da Manuela Monticelli si impone anche sul parquet del Su Planu.

Colpo esterno. Vittoria con pochi patemi d’animo quella delle catalane, per 49-70. Mercede avanti già nei primi 10’ (13-19 il parziale), mentre il break, che porta il vantaggio sopra la doppia cifra, arriva prima dell’intervallo (23-35 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi il margine rimane immutato (39-51 al 30’), prima del nuovo allungo degli ultimi 10’ che fissa il punteggio sul +21. Top scorer del match è Silanos, della Mercede, con 19 punti.

Le altre. La diretta inseguitrice Astro Allianz Ambrosini e Murru Cagliari vince nettamente, tra le mura di casa, contro la Fenix Sassari, per 88-47. Cagliaritane che dopo il +8 del 10’ (23-15), volano nel corso della seconda frazione, chiusa sul +33 (56-23 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi la situazione non cambia e il vantaggio aumenta (75-35 al 30’) fino al +41 del 40’. Tra le cagliaritane, da segnalare i 19 punti di Meloni. L’Antonianum respinge il tentativo di aggancio del San Salvatore superandole per 64-57 nello scontro diretto. Ospiti avanti in avvio (15-19 al 10’), prima della reazione quartese, che fissa il punteggio sul 36-31 dell’intervallo. Antonianum che incrementa il proprio margine nel terzo quarto (55-47 al 30’) e lo consolida nel finale. Al San Salvatore non basta la grande vena realizzatrice di Ingenito, la migliore in campo con 24 punti. Infine, vince Il Gabbiano, tra le mura di casa, contro la Pallacanestro Nuoro (61-46). Padrone di casa sempre avanti nel punteggio (20-7 al 10’, 35-25 al 20’ e 49-38 al 30’), raggiungendo il massimo vantaggio proprio nella frazione finale della gara. Migliori realizzatrici della partita sono state Villani e Faggioli, de Il Gabbiano, con 16 punti.

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