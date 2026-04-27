Dall’ultima trasferta di campionato il Santa Teresa torna vittorioso, ma i 3 punti conquistati ieri sul campo dell’Atletico Uri, sconfitto 2-1 grazie ai gol realizzati su rigore da Siamparelli e Svarups, non bastano a conquistare la salvezza diretta.

I risultati delle altre partite dell’ultima giornata della stagione regolare di Eccellenza condannano la squadra di Fabio Levacovich (che chiude al quartultimo posto con 37 punti) a giocarsi la conferma della categoria ai playout col Buddusò (terzultimo a quota 36) con gare di andata e ritorno. Ma anche un doppio vantaggio.

Data la migliore classifica, il Santa Teresa ha la possibilità di affrontare gara 2 tra le mura amiche dello stadio Buoncammino e di salvarsi a parità di risultati e di reti segnate nei due incontri, in cui non sono previsti tempi supplementari né rigori.

Si parte domenica 3 maggio con Buddusò-Santa Teresa; a seguire il 10 maggio Santa Teresa-Buddusò.

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