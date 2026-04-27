Sarà una finale tutta “in casa Dinamo” quella che assegnerà il titolo della Serie C Unica. Academy e Torres si giocheranno l’atto conclusivo, al via nel prossimo fine settimana, dopo aver superato le rispettive semifinali al termine di due Gare 3 combattute. In palio non c’è solo il titolo regionale, ma anche l’accesso agli spareggi nazionali per la promozione in B Interregionale.

A trascinare la Dinamo Academy è stato soprattutto Michele Cipriano, classe 2009 già nel giro delle nazionali giovanili, protagonista di una prova monstre: 29 punti e 26 rimbalzi. Una prestazione che ha indirizzato la sfida contro il Sant’Orsola, decisa nell’ultimo quarto grazie a un parziale che ha spezzato definitivamente l’equilibrio.

Più lineare l’andamento dell’altra semifinale. La Torres ha infatti preso il controllo fin dalle prime battute, spinta dalle triple di Enrico Casu. L’Aurea ha provato a rientrare dopo l’intervallo, riducendo il divario con un buon terzo quarto, ma nel finale i rossoblù hanno mantenuto il vantaggio, chiudendo la partita con le giocate di D’Elia e Pompianu.

Torres-Aurea 87-78

SEF Torres: N. Pitirra ne, Pricchiazzi 2, Perino ne, E. Pitirra 12, Giua 3, Calzaghe ne, Dell'Erba 5, Denti 4, D'Elia 28, Casu 23, Barabino ne, Pompianu 10. Allenatore Mura

Fisiokons Sassari: Siddi, Desole 9, M. Sanciu 7, L. Langiu 8, Matta 9, Fumanti 12, F. Basoli 26, Usai 4, Sall 3, Fadda ne, Macciocu ne. Allenatore C. Basoli

Parziali: 31-12; 45-28; 55-48

Dinamo Academy-S. Orsola 90-77

Dinamo Academy: Brunu 6, Cubeddu, Moscaritolo, Giordo 18, Cecchini 2, Meschini 18, Re 17, Panai ne, Ganga, Cipriano 29, Correddu, De Rosas. Allenatore Sassu

Tavoni Sassari: Vargiu 4, Angius 6, Bertolini 18, Aroni, Camboni ne, Raffo 8, Peruzzi 16, Casu 11, Scanu Manunta 7, Barabino 7. Allenatore Ruiu

Parziali: 14-19; 35-41; 58-58





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