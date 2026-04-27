Bollette, carburante e mutui: gli aumenti causati dalla guerra in Iran sono costati 1,7 miliardi in più agli italiani.

Il dato arriva dall’analisi di Facile.it, che ha calcolato quanto siano effettivamente pesati 60 giorni di conflitto sulla tasche degli italiani.

Per quanto riguarda le bollette, secondo le stime di Facile.it, per gli italiani con un contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero l’aumento si tradurrà in un aggravio di oltre 40 euro tra marzo e aprile. Più nello specifico, a salire maggiormente saranno le bollette del gas (che in Sardegna non incidono): guardando ai consumi di una famiglia tipo (consumo pari a 1.100 smc), per le utenze di marzo e aprile la spesa media sarà di circa 263 euro, vale a dire più o meno 36 euro in più (+16%) rispetto a quanto avrebbero speso se le tariffe non fossero aumentate.

Minore l’impatto sulle bollette della luce; per una famiglia tipo (consumo pari a 2.000 kWh), le bollette di marzo e aprile arriveranno a 110 euro, in aumento del 5% rispetto a quanto avrebbero speso se le tariffe fossero rimaste stabili.

È possibile stimare che gli aumenti di luce e gas di questi soli due mesi peseranno sulle tasche degli italiani con un contratto variabile, complessivamente, fino a 500 milioni di euro.

(Unioneonline/E.Fr.)

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