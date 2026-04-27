“Parole in prima linea”: è il filo conduttore di un progetto educativo ed editoriale che vede in sinergia la Fondazione Giuseppe Dessì e il Gruppo L’Unione Sarda. Protagoniste tre seconde classi dell’Istituto comprensivo “Loru-Dessì” di Villacidro, diretto da Marinella Giorri.

In un contesto in cui i giovani sono sempre più esposti ai contenuti digitali, diventa fondamentale fornire strumenti per leggere e interpretare le informazioni. “Parole in prima linea” propone un percorso che unisce educazione civica, media literacy e sperimentazione pratica del giornalismo.

Gli studenti, una quarantina, hanno avuto un primo incontro con il direttore editoriale de L’Unione Sarda, Lorenzo Paolini, che ha introdotto gli obiettivi di un progetto che punta a sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto al valore delle parole e al ruolo dell’informazione.

Questa mattina, partendo dalla sala multimediale del Gruppo L’Unione Sarda, i ragazzi sono stati coinvolti in quattro laboratori, coordinati da Lorenzo Paolini, Simona De Francisci (condirettrice del Tg di Videolina), Enrico Fresu (coordinatore della redazione di Cagliari di unionesarda.it) e Stefano Birocchi (vicedirettore di Radiolina).

Attraverso attività laboratoriali, i ragazzi stanno imparando a distinguere tra fatti e opinioni, a verificare le fonti e a raccontare la realtà in modo responsabile, coinvolti dai professionisti dell’informazione per produrre contenuti, partendo dalla raccolta e della verifica delle informazioni.

I giovani reporter, coinvolti in un percorso multimediale, concretizzeranno la loro esperienza sul campo realizzando articoli per il giornale, cartaceo e digitale, ma anche servizi televisivi e radiofonici, che saranno pubblicati e andranno in onda.

Un progetto concreto, “Parole in prima linea”, che sta appassionando i ragazzi. Con il coinvolgimento, prima in classe e ora al giornale, in tv e in radio, delle insegnanti, Federica Aru, Anna Branchina, Rosa Steri, Rebecca Pibiri, Martina Sulcis e Debora Loru.

(Unioneonline)

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