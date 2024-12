Terzo risultato utile consecutivo. La Costa Orientale Sarda sembra aver trovato la continuità di risultati nel Girone G di Serie D. Domenica scorsa, la squadra di Sebastiano Pinna ha raccolto un punto nell’incontro casalingo contro il Savoia. È mancato solo il gol.

Non è ancora il momento di guardare la classifica. La Cos è sempre ultima a cinque lunghezze dalla zona playout e a dieci dalla salvezza. «Guardando la classifica», dice Pinna, «sembrerebbe non si siano fatti progressi. Non è così. Dal mio arrivo, abbiamo conquistato cinque punti in tre gare. La squadra è viva, lotta e questo sul campo è visibile. Anche contro il Savoia la prestazione è stata positiva. Abbiamo creato più occasioni rispetto all’avversario. È importante dar seguito ai risultati e alla fine faremo i conti. Siamo consapevoli di essere ancora molto lontani dall’obiettivo ma dobbiamo continuare a lottare. La strada intrapresa è quella giusta».

Nel prossimo turno i gialloblù saranno impegnati a Genzano contro la Cynthialbalonga.

© Riproduzione riservata