Il blitz di Vasto, autoritario e convincente, ha permesso di dare una spallata decisa alla mini crisi di fine anno. Ora la Confelici Cagliari non vuole fermarsi, e sabato riceve a Monte Mixi Ferentino (ore 17) con in testa un solo obiettivo: ritrovare continuità.

Secondi nella classifica della Serie B Interregionale con 24 punti a pari merito con Viterbo (sconfitta nello scontro diretto di giovedì sera contro la Carver per 78-69), i granata hanno nuovamente nel mirino quella vetta occupata in solitaria per diverse settimane. Una missione tutt’altro che impossibile, anche perché i 40 minuti di domenica scorsa inducono all’ottimismo: «A Vasto abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, una buona circolazione del pallone che ci ha permesso di prendere tiri aperti con fiducia», dice l’ala Alessandro Potì, «siamo contenti perché serviva ritrovare fiducia, cosa che abbiamo fatto in trasferta in un campo difficile e contro un’ottima squadra che veniva da vittorie importanti».

Ora è tempo di voltare pagina e pensare a Ferentino, squadra che ha vissuto una prima parte di stagione più difficoltosa del previsto (terzultimo posto nella Division F con 14 punti), ma che arriva da una netta affermazione interna contro la San Paolo Ostiense. Da tenere sott’occhio soprattutto il “vecchio amico” Roberto Rullo, ex Cagliari Dinamo Academy in Serie A2: «Affrontiamo squadra molto pericolosa che ha degli elementi molto validi e di spicco come Rullo, Ciarpella, Gerlero, che ci hanno messo in difficoltà anche all’andata», osserva il giocatore salentino, «dobbiamo stare attenti a non essere superficiali, soprattutto in difesa, e non concedere le loro giocate che potrebbero metterli in ritmo. Abbiamo lavorato bene in allenamento per farci trovare pronti e preparati in partita. Siamo sicuri che in casa avremo tutta la carica possibile grazie all’apporto dei tifosi, che spero verranno a sostenerci numerosi».

