Cade anche la Dinamo Academy Basket Alghero, ultima compagine imbattuta nel campionato regionale di serie D di basket. Dopo i risultati del weekend rimangono in tre in vetta e si confermano equilibrio e incertezza nella parte alta della classifica.

Terzetto in vetta. Nel tris di squadre è presente, soprattutto, La Casa del Sorriso Su Planu, giustiziere della compagine algherese con il punteggio di 56-43. Punteggio basso, con i padroni di casa che prendono le redini della gara sin dai primi minuti, fino al +9 dell’intervallo (33-24). Al rientro in campo la Dinamo Academy cerca di rientrare, ma il quintetto allenato da Marcello Ibba concede poco e vince la gara. Miglior realizzatore è Casula, del Su Planu, con 15 punti. Vincono e convincono anche San Sperate e Innovyou Sennori. I primi superano la Dinamo 2000 per 78-60. Primo allungo dei padroni di casa all’intervallo (39-30). Pronta reazione sassarese nel terzo quarto (51-49 al 30’). San Sperate che torna a premere sull’acceleratore nell’ultima frazione fino al +18 finale. Top scorer della gara è Borghero, con 21 punti. Sennori, invece, ha la meglio su Carloforte per 86-67. Equilibrio fino all’intervallo (37-34), mentre è nella ripresa che i ragazzi guidati da Gabriele Piras (con un Merella da 24 punti personali) si scatenano, fino alla sirena finale.

Colpi esterni. Corsare Astro Sestu e Santa Croce Olbia. Astro che si impone sul parquet della giovane Coral Alghero per 52-87. Partita indirizzata già nel secondo quarto (24-52) e controllata fino al termine, anche grazie ai 18 punti di Murru. Olbiesi, invece, vittoriosi ad Assemini per 62-83. Padroni di casa avanti all’intervallo (38-36). La Santa Croce, però, grazie anche ad un Masala da 30 punti, nella seconda parte di gara difende meglio e trova con maggior facilità la via del canestro, portando a casa il successo.

Squillo oristanese. Vince Oristano Basket, in casa, contro il Genneruxi Cagliari per 72-55. Primi due quarti di marca oristanese, con il 36-17 dell’intervallo che dà una certa tranquillità. Nella ripresa i giovanissimi cagliaritani cercano la reazione, senza però riuscire a rientrare sotto la doppia cifra di svantaggio. Miglior realizzatore Deligia, con 19 punti.

Rinvio. Spostamento, invece, per la partita tra Masters Sassari e San Salvatore. Nei prossimi giorni verrà resa nota la data di recupero.

© Riproduzione riservata