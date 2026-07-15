Ottima prova di Luca Dessì al Giro delle Dolomiti. Il portacolori della Karel Sport Sinnai si è messo in luce nella seconda tappa della storica manifestazione internazionale, andata in scena martedì sulla mitica Sellaronda: 107 chilometri e 3.102 metri di dislivello con partenza e arrivo a Ponte Gardena, in un percorso da sogno che ha toccato Ortisei, Selva di Val Gardena e i quattro grandi passi dolomitici: Sella, Pordoi, Campolongo e Gardena.

La formula della corsa prevedeva la percorrenza in gruppo dell'intero tracciato, durissimo nonostante l'andatura controllata, con il cronometro attivo soltanto nel tratto decisivo: la cronoscalata da Colfosco al Passo Gardena, 6,3 chilometri con 439 metri di dislivello, piazzata al chilometro 68 di gara.

Ed è proprio lì che Dessì ha fatto la differenza. Il ciclista di Settimo San Pietro ha completato la scalata in 20'32", alla media di 18,4 chilometri orari, chiudendo al settimo posto assoluto su 145 classificati e conquistando il terzo posto di categoria. A vincere è stato l'altoatesino Georg Widmann (A.B.C. Neumarkt Egna) in 18'36", davanti al tedesco Ralph Ziegaus e al francese Jérémy Clément. Dessì, staccato di 1'57" dal vincitore, è stato il secondo degli italiani.

«Una giornata bellissima», racconta Dessì. «Pedalare in gruppo per 107 chilometri in mezzo a questi panorami è un'esperienza unica: la corsa è stata comunque molto dura, con oltre tremila metri di dislivello nelle gambe. Poi nella cronoscalata verso il Passo Gardena ognuno ha dato tutto quello che aveva. Mi sono divertito tantissimo e sono davvero soddisfatto del risultato: chiudere settimo assoluto contro atleti di tutta Europa è una grande soddisfazione».

Per Dessì, ex campione sardo di mountain bike, vincitore del titolo regionale Marathon e della Sardinia Cup 2023, si tratta di un'altra conferma anche su strada, dopo le tante soddisfazioni raccolte in maglia Karel Sport tra i sentieri dell'Isola. Il Giro delle Dolomiti prosegue nei prossimi giorni con le altre tappe in programma tra le montagne altoatesine.

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