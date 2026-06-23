Finalmente è arrivata l'ufficialità di quanto si sapeva ormai da un mese: Alfonso Greco guiderà ancora la Torres. «Con un contratto biennale», come spiegato nel comunicato dalla società. Sarà quindi l'allenatore sia nel prossimo campionato che in quello 2027/28.

Alfonso Greco ha commentato: «Era il 2021 quando ho firmato il primo contratto con la Torres ed oggi ne sono ancora più orgoglioso. Come ho più volte detto, mi sento parte di questa terra e di questi colori e sono felice che si sia trovato un accordo che soddisfa tutte le parti».

Ora, a cascata, si attendono gli annunci per lo staff tecnico, la data del raduno a Sassari e del ritiro a Buddusò e naturalmente le prime operazioni di un mercato che per il momento ha registrato solo una uscita: quella dell'attaccante Antonino Musso, che è stato riscattato da Crotone dove era andato in prestito nel gennaio scorso.

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