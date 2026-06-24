Novità nelle panchine di Silanus e Sanverese, compagini che nella prossima stagione saranno al via del campionato di Prima Categoria.

In casa Silanus, che affronterà il suo nono campionato consecutivo di Prima, è delle scorse ore l’annuncio dell’arrivo di Christian Tola in panchina. Nell’avventura che si appresta a iniziare, Christian Tola troverà in gruppo suo figlio Eddy, bomber che recentemente ha raggiunto quota 100 gol con la maglia del Silanus. Con il figlio, inoltre, è stato protagonista, dal 2016 al 2021, con la maglia del Borore, nel doppio salto dalla Seconda Categoria alla Promozione.

La Sanverese, invece, ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a Gianluca Congiu. Nel curriculum di Congiu figurano le stagioni con Tharros Juniores, Paulese, Santa Giusta e Nurachi.

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