Da principesca dimora privata, con una scoppiettante stagione come residenza di Stato, a resort extralusso: è la strada tracciata per Villa Certosa che la famiglia Berlusconi ha ceduto a una società controllata dal Qatar.

I rumors che giravano a Porto Rotondo hanno trovato una conferma ufficiale ieri quando un portavoce di Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, ha confermato «di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa».

Il soggetto straniero è Constellation hotels holding, società di investimento con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare dello sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex primo ministro del Qatar, che è già comparsa in sordina nelle carte del Comune di Olbia.

Che si sia ancora in una fase di passaggio lo confermano alcuni elementi. All’assemblea generale del Consorzio di Porto Rotondo, che l’11 luglio rinnoverà la governance, parteciperà un rappresentante di Idra immobiliare e la società Constellation non figura attualmente tra i consorziati.

Villa Certosa vista dal mare (Ansa)

Ha però già firmato un’osservazione al Puc di Olbia adottato appena qualche giorno fa: chiede alcune modifiche urbanistiche «in relazione a un intervento finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione delle strutture esistenti nell’ottica della realizzazione di una struttura alberghiera ricettiva extralusso (5 stelle o superiore)», il compendio, scrive, «garantisce elevati standard di esclusività e privacy».

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