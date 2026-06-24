Giacomo Demartis rientra alla Torres. Non da giocatore, ma da allenatore della Primavera. Il tecnico 42enne originario di Ossi sostituisce Marco Sanna alla guida dei giovani talenti rossoblù.

Demartis ha indossato la maglia torresina in Serie D, totalizzando 110 presenze complessive, 20 gol e 22 assist. Ha indossato anche la fascia di capitano. Da allenatore ha guidato Ghilarza e Ossese nei campionati dilettanti.

Questo il commento di Giacomo Demartis: “Rientro in una società in cui mi identifico totalmente in termini di impegno, valori e passione. Sento la responsabilità di voler, e dover, creare i presupposti individuali e collettivi affinché i nostri giovani possano vivere concretamente il sogno di diventare calciatori professionisti nella Torres. Cercheremo di inculcare determinazione, lavoro, senso di appartenenza e autorealizzazione perché solo con questi presupposti si può ridurre la distanza tra un sogno e la realtà”.

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