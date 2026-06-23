L'Asseminese non cambia guida tecnica. Nicola Zunnui è stato confermato alla testa della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027, un segnale chiaro di fiducia da parte della società nei confronti del proprio allenatore.

Una scelta che non nasce dal caso, ma da un rapporto solido costruito sul campo, fatto di lavoro quotidiano, passione e obiettivi condivisi. Il club ha deciso di puntare sulla continuità, convinto che il percorso intrapreso con Zunnui rappresenti la strada giusta per crescere e ambire a nuovi traguardi in Seconda Categoria.

«Ci sono storie che meritano di continuare», ha fatto sapere la società, sottolineando come questa conferma sia il frutto di una visione comune e di una volontà reciproca di andare avanti insieme.

Con la guida di Zunnui confermata, l'Asseminese guarda alla prossima stagione con entusiasmo e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria storia.

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