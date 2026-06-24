Prima categoria, Davide Piras è il nuovo allenatore del DecimoputzuDa mister è stato per due anni alla guida della squadra Juniores dell'Iglesias
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Il Decimoputzu ha un nuovo allenatore. La società ha raggiunto l'accordo con tecnico per il prossimo campionato di Prima categoria.
Da calciatore, il nuovo mister ha calcato per anni i campi di Promozione e Prima Categoria con piazze come Iglesias, Sant’Antioco, Sarroch, Elmas e Villamassargia.
Da allenatore è stato per due anni alla guida della squadra Juniores dell'Iglesias, Nell'ultimo campionato ha invece allenato il Villamassargia. Nell'ultima stagione il Decimoputzu ha sfiorato i playoff nel girone A della Prima categoria.