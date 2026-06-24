La costruzione del Santa Teresa inizia dal basso: dopo Guillermo Pedelacq tra i pali, il club del presidente Corrado Fois conferma in difesa Davi Dias Braga e Mattia Minnelli.

Il centrale brasiliano e il terzino scuola Cagliari vestiranno di biancoceleste anche nel prossimo campionato di Eccellenza, come annunciato dal sodalizio gallurese attraverso i canali social.

In Europa dal 2018, Braga, classe 2000, ha indossato in Sardegna anche le maglie di (nell’ordine) Bari Sardo, Tempio e Nuorese, per firmare poi per la prima volta col Santa Teresa la scorsa estate.

È arrivato invece durante il mercato “di riparazione” Minnelli. Dopo aver mosso i primi passi nel Decimomannu, l’esterno, che compirà 20 anni il 27 giugno, si è formato nel settore giovanile del Cagliari e si è poi trasferito a Sassari, prima sponda Torres (in Primavera), poi al Latte Dolce in Serie D; dunque, lo scorso dicembre, il passaggio al Santa Teresa e l’accordo col direttore sportivo Tommasino Muntoni in questi giorni per un’altra stagione in Gallura.

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