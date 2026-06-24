Al termine di una lunga stagione, arrivano i verdetti ufficiali di fine stagione nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Un’annata avvincente e combattuta.

Sud. La grande protagonista della stagione nel raggruppamento meridionale è senza dubbio il Serramanna, promossa al termine dei playoff. Il quintetto allenato da Stefano Frongia si è dimostrato, nei fatti, superiore alla concorrenza. La compagine del Medio Campidano aveva già chiuso al comando la regular season, con un bottino di 52 punti, frutto di 26 vittorie in 30 partite, staccando il CUS Cagliari, secondo, di ben 6 lunghezze. Il Serramanna completa l’opera nel corso dei playoff, superando in semifinale l’Azzurra Oristano (2-0 nella serie) e in finale proprio la compagine universitaria (sempre per 2-0). Un risultato che è il frutto dell’ottimo lavoro svolto nel corso dell’intera annata da un gruppo in cui coach Frongia è riuscito a trovare la chimica perfetta tra esperienza e gioventù. Ora inizia la nuova sfida, vale a dire confrontarsi con la categoria superiore. Alle spalle dei “reds”, il CUS Cagliari, gruppo capace di crescere tanto nel corso della stagione; infine Condor Monserrato, che chiude in terza posizione confermandosi nelle zone nobili di classifica, e l’Azzurra Oristano, quarta dopo un torneo in cui ha occupato per lunghi tratti la vetta della graduatoria.

Nord. Nei gironi settentrionali è stata la Mercede Alghero a sbaragliare la concorrenza e, dunque, ad acquisire il diritto a prendere parte al prossimo campionato di Divisione Regionale 1. Squadra cresciuta con il passare dei mesi quella catalana. Dopo aver terminato la prima fase al terzo posto e aver ottenuto una delle prime quattro piazze nella seconda fase, gli algheresi sono dovuti arrivare alla “bella”, nei quarti di finale playoff, per avere la meglio sulla S. Elene. Serie chiusa sul 2-1 e accesso alla “Final Four” di Sorso. Nel fine settimana conclusivo, infine, l’apoteosi, con la Mercede che prima supera, nella giornata di sabato, la Masters Sassari in semifinale, mentre il giorno seguente, ha la meglio sui padroni di casa del Sennori in una finalissima intensa e combattuta fino alla sirena finale.

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