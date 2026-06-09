Un infortunio mette ko Lorenzo Carboni.

Il tennista algherese, testa di serie numero 10, si è ritirato nel primo turno delle qualificazioni dell'Atp Challenger 75 di Cattolica per problemi alla spalla.

A volare al turno decisivo delle qualificazioni del Sic Europe Omag Open è Manuel Mazza, che dopo 1h57' di gioco ha incassato il ritiro di Carboni sul 6-7(4), 6-0, 3-1.

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