tennis
09 giugno 2026 alle 15:05
Lorenzo Carboni si ritira al Challenger di CattolicaL'algherese infortunato nel primo turno delle qualificazioni dell'Atp Challenger75
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Un infortunio mette ko Lorenzo Carboni.
Il tennista algherese, testa di serie numero 10, si è ritirato nel primo turno delle qualificazioni dell'Atp Challenger 75 di Cattolica per problemi alla spalla.
A volare al turno decisivo delle qualificazioni del Sic Europe Omag Open è Manuel Mazza, che dopo 1h57' di gioco ha incassato il ritiro di Carboni sul 6-7(4), 6-0, 3-1.
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