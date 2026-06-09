Dalla salvezza tranquilla ai playoff il passo per l’Arzachena ha rischiato di essere davvero breve. Partito con l’obiettivo di confermare la categoria senza troppi affanni, il club smeraldino ha chiuso il campionato di Promozione con 52 punti, a ridosso degli spareggi per l’Eccellenza.

Ebbene: quel traguardo solo sfiorato è diventato adesso l’obiettivo del prossimo anno. “Vogliamo fare 10 punti in più rispetto all’ultimo campionato, caratterizzato, si dica, dalla presenza di squadre ‘ammazza-campionato’ come l’Alghero e il Bonorva”, interviene Pasquale Cossu, presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, “e fare 10 punti in più significherebbe la zona playoff”.

Confermato con largo anticipo Mauro Ottaviani alla guida tecnica, la società gallurese ha iniziato a dedicarsi al mercato. “Col mister e il direttore sportivo Antonello Zucchi abbiamo deciso di ripartire dal gruppo dell’ultimo anno: abbiamo una buona base, e in tal senso il direttore è già al lavoro per chiudere le prime trattative”, dice ancora il numero uno biancoverde. “Il prossimo anno gli under in campo dovranno essere tre, un 2006, un 2007 e un 2008, abbiamo un buon vivaio al quale attingere ma serviranno anche nuovi innesti”, aggiunge Cossu.

E poi c’è il valore aggiunto delle strutture, tornate a disposizione dell’Arzachena dopo i lavori di manutenzione. “Avere un campo, il Luigi Orecchioni, sul quale allenarci e uno, il Biagio Pirina, in cui giocare le partite di campionato rappresenta un’arma in più, anche perché così – conclude il presidente degli smeraldini – potremo preservare il manto erboso del nostro stadio, mantenendolo in condizioni ottimali per le gare ufficiali”.

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