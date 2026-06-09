Una storia nata quasi per scherzo durante le festività natalizie del 2022 e trasformata, nel giro di pochi anni, in una delle realtà più belle e vincenti della pallavolo amatoriale locale. La squadra Amatori della Polisportiva Airone di Settimo ha infatti conquistato un prestigioso doppio successo nel torneo “Manofuori”, imponendosi sia nella categoria Silver sia nella categoria Dinos.

«L'allenatrice della nostra primogenita, Chiara Palmas», raccontano Federico Palmas e Arianna Marci, ex giocatori della Polisportiva Airone per circa quindici anni, «organizzò una partita tra le ragazze dell'Under 13 e i loro genitori. Da quella semplice occasione nacque l'idea di formare una squadra e partecipare a un torneo amatoriale. Riuscimmo a organizzarci e a iscriverci al torneo Manofuori nella categoria più bassa, i Dinos, conquistando subito la vittoria finale».

Un successo che rappresentò soltanto il primo passo di un percorso destinato a crescere stagione dopo stagione.

«Ogni anno – proseguono – il numero dei partecipanti è aumentato progressivamente. Siamo riusciti a coinvolgere altri ex pallavolisti, ex compagni di squadra, ex avversari e anche persone che non avevano mai praticato questo sport. Nel settembre 2025 siamo arrivati ad avere una rosa composta da 27 atleti. Per questo motivo abbiamo deciso di formare due squadre e partecipare non solo al torneo Manofuori ma anche al campionato Libertas, schierando due formazioni in ciascuna competizione».

I risultati della stagione appena conclusa hanno premiato l'impegno del gruppo. Nel campionato Libertas, la squadra impegnata nella massima categoria, la Serie A1, ha conquistato un brillante terzo posto, mentre la formazione di Serie A2 ha chiuso al sesto posto.

Ancora più straordinario il percorso nel torneo Manofuori, dove entrambe le squadre della Polisportiva Airone hanno raggiunto la finale delle rispettive categorie. Nella giornata conclusiva sono arrivati due successi che resteranno nella storia del sodalizio.

La squadra Dinos ha superato "Le Riserve" con un netto 3-0 (25-18, 25-20, 25-18), mentre la formazione Silver ha avuto la meglio sul "Paolino Team" per 3-1 (25-16, 25-17, 23-25, 26-24), al termine di una sfida combattuta e spettacolare.

Alla guida di entrambe le formazioni c'è Sandra Marci, allenatrice e giocatrice, figura centrale nella crescita del progetto.

«Questi risultati – commenta Sandra Marci – sono il frutto dell'impegno, della passione e dell'entusiasmo di tutte le persone che fanno parte del gruppo. Abbiamo costruito una squadra che mette al centro il divertimento, il rispetto e la voglia di stare insieme. Vincere è una grande soddisfazione, ma ciò che rende speciale questa esperienza è il legame che si è creato tra tutti noi».

L'aspetto sportivo, infatti, è soltanto una parte di una realtà che ha saputo costruire forti rapporti umani. Durante la stagione non mancano momenti di aggregazione e convivialità: dal tradizionale "terzo tempo" per festeggiare i compleanni alle immancabili pizzate dopo le partite, fino alla simpatica raccolta fondi interna basata sugli errori commessi in campo, con quote proporzionate alla gravità della "disattenzione" sportiva. Un'iniziativa che contribuisce a finanziare la grande festa di fine anno, alla quale partecipano atleti, famiglie e amici.

«La Polisportiva Airone – sottolinea Antonello Cocco – è diventata una seconda famiglia. Qui si viene certamente per giocare a pallavolo, ma soprattutto per condividere momenti di amicizia e divertimento. Lo spirito che si respira all'interno del gruppo è qualcosa di speciale».

Sulla stessa linea anche Simone Farris: «In questa squadra convivono persone con esperienze diverse, età differenti e livelli tecnici eterogenei, ma tutti trovano il proprio spazio. C'è grande disponibilità reciproca, tanta voglia di stare insieme e un ambiente sano che rende ogni allenamento e ogni partita un piacere».

Un percorso costruito con passione, sacrificio e spirito di appartenenza, che continua a regalare soddisfazioni dentro e fuori dal campo.

Albo d'oro

Stagione 2022/2023 – Categoria Dinos: 1° posto

Stagione 2023/2024 – Categoria Master: 1° posto

Stagione 2024/2025 – Categoria Silver: 2° posto

Stagione 2025/2026 – Categoria Silver: 1° posto

Stagione 2025/2026 – Categoria Dinos: 1° posto

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