Adesso è ufficiale: Paolo Congiu è il nuovo allenatore dell'Atletico Uri (Eccellenza). «Tecnico giovane, preparato e ricco di entusiasmo», si legge nel comunicato della società giallorossa, «Congiu porta con sé passione e una profonda conoscenza del calcio sardo, maturata attraverso un percorso importante sia da calciatore che da allenatore».

Da calciatore ha vestito maglie prestigiose come quelle di Torres, Potenza Calcio e Nuorese. In seguito ha intrapreso la carriera da allenatore, iniziata circa sette anni fa, guidando realtà come Porto Torres, Stintino Calcio, Valledoria e Coghinas, distinguendosi per competenza, serietà e capacità di lavorare con il gruppo.

Con questo nuovo incarico, l’Atletico Uri punta su un profilo che unisce esperienza, identità territoriale e grande motivazione in vista della prossima stagione.

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