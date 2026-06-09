È Serramanna a imporsi in gara 1 di finale playoff, girone Sud, contro il CUS Cagliari, nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. La compagine allenata da Stefano Frongia si impone, tra le mura di casa, con il punteggio di 83-58, davanti ad una bella, calorosa e colorata cornice di pubblico.

La gara. Pronti via e i padroni di casa mettono il piede sull’acceleratore, impongono il loro ritmo e comandano il punteggio sin dai primi 10’ di gioco (25-18). Margine invariato nel corso del secondo quarto, con Caredda e compagni che vanno all’intervallo sul +7 (42-35 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi la situazione non cambia, gli universitari non riescono a riavvicinarsi e, anzi, il margine tra le due squadre aumenta a 9 punti (56-47 al 30’). Nell’ultima frazione, Serramanna non rallenta e, al contrario, aumenta il ritmo allungando il margine fino al massimo vantaggio del +25 della sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Tommaso Secci, del Serramanna, con 19 punti. Domani sera, alle 20.30, la rivincita di gara 2, al palaCUS.

I tabellini di gara 1.

Serramanna – CUS Cagliari 83-58 (serie 1-0)

Serramanna: Mancosu 2, T. Secci 19, A. Secci 6, Perra 15, Pooli 2, Principato 5, Diviggiano 1, Pintus 8, Loi 8, Picci, Caredda, Sanna 17. Allenatore Frongia.

CUS Cagliari: Sangiu 10, Leviani 8, Mulliri, Petronelli 5, Spingola 10, Uras 1, Moret 4, Mele, Pizzichini 2, Faggioli 6, Meloni 2, Lorrai 10. Allenatore Pilia.

Arbitro: Fiorin e Milia.

Parziali: 25-18; 42-35; 56-47; 83-58.

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