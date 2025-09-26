Italiani protagonisti nel singolare maschile del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Nella giornata di ieri, sei azzurri si sono qualificati per i quarti: a sorpresa, Federico Iannaccone ha eliminato il numero uno del torneo, il belga Gilles Arnaud Bailly, battuto 7-6(3), 6-3, e ora affronterà il numero 5 del seeding, l’ucraino Oleksii Krutykh. In programma anche due derby tricolore. La testa di serie numero 4, Jacopo Berrettini , che ha travolto 6-0, 6-1 il qualificato Sebastiano Cocola, affronterà Jacopo Bilardo (7-6, 6-3 sul numero 6 Alexander Weis), mentre il numero 7 Tommaso Compagnucci (6-2, 6-4 su Filippo Romano) se la vedrà con Giovanni Oradini (6-2, 6-1 sul qualificato Federico Bove). Michele Ribecai l’ha spuntata 4-6, 6-4, 6-2 sul tedesco Mika Petkovic e oggi giocherà contro il polacco Daniel Michalski (numero 2 del seeding e più volte vincitore di questo torneo), che ha eliminato Giorgio Tabacco, sconfitto 6-1, 6-1.

Femminile. Quattro italiane ai quarti nel singolare femminile. Sarà derby tricolore tra la testa di serie numero , Giorgia Pedone (6-2, 7-6 sulla qualificata Anastasia Bertacchi) e Vittoria Paganetti (6-3, 6-1 sulla georgiana Sofia Shapatava, numero 5 del seeding). Jennifer Ruggeri (6-4, 7-6 in 2h26’ alla svedese Lisa Zaar, numero 4) affronterà la ceca Julie Struplova (6-2, 7-6 sulla qualificata Angelica Raggi). Doppia vittoria per Noemi Basiletti, che prima ha regolato 6-0, 6-4 la bulgara Iva Ivanova e poi 6-4, 6-1 Deborah Chiesa, che al primo turno aveva eliminato 7-5, 6-1 la svizzera Leonie Kung, numero 2 del seeding. La qualificata Gaia Maduzzi, che aveva eliminato 6-3, 4-6, 6-1 in 2h14’ la lettone Odeta Panasa, si è arresa 6-4, 6-2 alla svedese Caijsa Wild Hernnemann, vincitrice qui la scorsa settimana e prossima avversaria di Basiletti.

Out al primo turno la testa di serie numero 3, Aurora Zantedeschi (7-6, 6-1 dalla francese Sara Cakarevic) e negli ottavi la wild card Carla Giambelli (6-1, 6-3 dalla francese Sara Cakarevic).

