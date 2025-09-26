Itf Forte Village, sei italiani ai quarti di finaleNel femminile, sono quattro le azzurre ai quarti
Italiani protagonisti nel singolare maschile del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.
Nella giornata di ieri, sei azzurri si sono qualificati per i quarti: a sorpresa, Federico Iannaccone ha eliminato il numero uno del torneo, il belga Gilles Arnaud Bailly, battuto 7-6(3), 6-3, e ora affronterà il numero 5 del seeding, l’ucraino Oleksii Krutykh. In programma anche due derby tricolore. La testa di serie numero 4, Jacopo Berrettini , che ha travolto 6-0, 6-1 il qualificato Sebastiano Cocola, affronterà Jacopo Bilardo (7-6, 6-3 sul numero 6 Alexander Weis), mentre il numero 7 Tommaso Compagnucci (6-2, 6-4 su Filippo Romano) se la vedrà con Giovanni Oradini (6-2, 6-1 sul qualificato Federico Bove). Michele Ribecai l’ha spuntata 4-6, 6-4, 6-2 sul tedesco Mika Petkovic e oggi giocherà contro il polacco Daniel Michalski (numero 2 del seeding e più volte vincitore di questo torneo), che ha eliminato Giorgio Tabacco, sconfitto 6-1, 6-1.
Femminile. Quattro italiane ai quarti nel singolare femminile. Sarà derby tricolore tra la testa di serie numero , Giorgia Pedone (6-2, 7-6 sulla qualificata Anastasia Bertacchi) e Vittoria Paganetti (6-3, 6-1 sulla georgiana Sofia Shapatava, numero 5 del seeding). Jennifer Ruggeri (6-4, 7-6 in 2h26’ alla svedese Lisa Zaar, numero 4) affronterà la ceca Julie Struplova (6-2, 7-6 sulla qualificata Angelica Raggi). Doppia vittoria per Noemi Basiletti, che prima ha regolato 6-0, 6-4 la bulgara Iva Ivanova e poi 6-4, 6-1 Deborah Chiesa, che al primo turno aveva eliminato 7-5, 6-1 la svizzera Leonie Kung, numero 2 del seeding. La qualificata Gaia Maduzzi, che aveva eliminato 6-3, 4-6, 6-1 in 2h14’ la lettone Odeta Panasa, si è arresa 6-4, 6-2 alla svedese Caijsa Wild Hernnemann, vincitrice qui la scorsa settimana e prossima avversaria di Basiletti.
Out al primo turno la testa di serie numero 3, Aurora Zantedeschi (7-6, 6-1 dalla francese Sara Cakarevic) e negli ottavi la wild card Carla Giambelli (6-1, 6-3 dalla francese Sara Cakarevic).