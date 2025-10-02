Scenderanno in campo oggi, per provare a conquistare un posto nei quarti di finale del doppio femminile nel terzo dei sei Itf Combined di Santa Margherita di Pula, le sorelle nuoresi Marcella e Barbara Dessolis. Le due, tesserate per il Tc Cagliari, affronteranno sul campo 5 Noemi Basiletti e Gaia Maduzzi, teste di serie numero 4 del torneo.

Nel singolare maschile, ancora in corsa sei italiani: la testa di serie numero 3, Gabriele Piraino, giocherà contro Alexander Weis; la numero 6, Jacopo Berrettini, contro la numero 1, il polacco Daniel Michalski; Gianluca Cadenasso affronterà lo slovacco Andrej Martin, numero 5; si giocheranno un posto in semifinale Michele Ribecai e Tommaso Compagnucci.

Nel torneo organizzato dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula tenniste impegnate anche nel secondo turno del singolare femminile. Le italiane occupano sette degli otto posti nella parte bassa del tabellone. La testa di serie numero 2, Giorgia Pedone, affronterà la qualificata Marta Lombardini; la numero 3, Samira De Stefano, giocherà contro la qualificata Viola Turini; Jennifer Ruggeri, fresca vincitrice nel torneo concluso domenica, sfiderà la qualificata Gaia Maduzzi e Beatrice Ricci sarà opposta alla tedesca Antonia Schmidt, numero 6 del seeding.

