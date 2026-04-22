Dieci azzurri agli ottavi di finale del singolare maschile del quarto Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, avevano già conquistato il pass la testa di serie numero 5, Federico Arnaboldi, la 6, Francesco Forti, la 7, Manuel Mazza, Giacomo Crisostomo e Matteo Mura. A questi ieri si sono aggiunti il numero 2 del tabellone, Tommaso Compagnucci, che ha sconfitto 6-0, 6-2 il qualificato Alessandro Coccioli, e il numero 8, Giovanni Oradini, dopo il 6-4, 6-1 messo a referto contro il qualificato Simone Macchione. Agli ottavi anche Lorenzo Angelini (6-3, 6-0 sul venezuelano Ignacio Parisca), il qualificato Giammarco Gandolfi (7-6, 6-3 sullo spagnolo Carles Cordoba) e la wild card Lorenzo Beraldo (6-1, 6-2 al qualificato romeno Stefan Horia Haita).

Eliminati, invece, Andrea De Marchi (7-5, 6-1 dal qualificato spagnolo Sergio Planella Hernandez), Leonardo Primucci (6-2, 6-3 dal francese Laurent Lokoli, numero 3 del seeding), i qualificati Filippo Pecorini (7-5, 6-2 dal russo Andrey Chepelev, numero 4) e Gregorio Biondolillo (6-3, 7-5 dal qualificato elvetico Noah Lopez),

Femminile. Nel torneo femminile, hanno concluso con successo le qualificazioni e sono entrate nel tabellone principale Marta Lombardini (6-4, 6-2 sulla ceca Julie Pastikova), Angelica Raggi (4-6, 6-1, 10-3 sulla statunitense Shannon Lam) e Gaia Maduzzi (6-3, 6-1 sulla francese Nina Radovanovic).

Eliminata nel turno decisivo, invece, Barbara Dessolis, superata 6-2, 6-3 dalla romena Arina Gabriela Vasilescu.

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