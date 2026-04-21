Allungo del Serramanna nel girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Nord si sono disputati invece gli ultimi recuperi prima della fase playoff.

Sud. La compagine del Medio Campidano si sbarazza della Primavera Gonnosfanadiga (96-57), approfitta della contemporanea sconfitta dell’Azzurra Oristano in casa del CUS Cagliari, per 74-58, e allunga il suo vantaggio a 4 punti. Serramanna che dopo i primi 20’ abbastanza equilibrati (37-30 all’intervallo), prende il largo nel terzo quarto, sul +26 (70-44 al 30’). Margine poi ampliato nella frazione finale. Tra i padroni di casa è Sanna il migliore, con 21 punti. Gli oristanesi, invece, cadono sul campo degli universitari nonostante la grande vena realizzativa di Lilliu, autore di 32 punti. CUS Cagliari (ora in terza posizione), invece, è trascinato da Spingola, migliore dei suoi con 29 punti. In chiave playoff, continuano ad animare la corsa Condor Monserrato e Cagliari Basket che vincono rispettivamente contro Genneruxi Cagliari (63-64 negli ultimi secondi) e Iglesias (82-59 con Serri miglior realizzatore con 17 punti). Nelle altre partite disputate, da segnalare la netta vittoria de La Casa del Sorriso Su Planu contro il Carloforte (71-40), di Settimo contro il Beta (77-54 con 15 punti di Unali) e Marrubiu in casa de Il Gabbiano (45-76 e Valenza migliore con 18 punti). Rinviata, infine, Carbonia-Antonianum.

Nord. Prima degli spareggi playoff, ultimi recuperi nei gironi Verde e Azzurro. Nel girone Verde vittoria del Macomer 2.0 contro la Masters Sassari, per 78-67. Partita intensa, con i padroni di casa che allungano nel finale grazie anche ai 30 punti di Piredda. Nel girone Azzurro, invece, spiccano le vittorie esterne di Ghilarza, in casa della Nova Pallacanestro per 74-77, e Virtus Olbia, contro la Pallacanestro Nuoro, per 79-84 (Marogna il migliori, tra gli olbiesi, con 26 punti). Infine, l’Accademia Olmedo si impone per 60-34 contro la Ichnos Nuoro. Dopo i recuperi, ufficiali gli incroci degli spareggi per un posto nei quarti di finale. Turno che vedrà impegnate le ultime 4 del girone Verde e le prime 4 del girone Azzurro, in gare di andata e ritorno (con eventuale differenza canestro in caso di parità). Ecco gli scontri: CMB Porto Torres-Olimpia Olbia; Accademia Olmedo-Shardana Basket; Arzachena-S. Elene; Virtus Olbia-Dinamo 2000.

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