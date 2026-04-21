Una stagione strordinaria con l'Ossese che ha coronato il suo sogno chiamato Serie D.

La squadra di mister Carlo Cotroneo ha vinto il campionato con una giornata di anticipo: in 29 gare finora giocate, ne ha vinto 15, ne ha pareggiato 14, non ha mai perso. La squadra ha iniziato il campionato con diversi pareggi, poi il rilancio anche grazie all'arrivo di giocatori importanti che hanno contribuito a rendere la squadra più concreta ed a vincere le partite per recuperare il distacco dall'Ilva, dal Tempio, dalla Nuorese, dal Lanusei, poi raggiunte e superate.

Carlo Cotroneo si è dimostrato ancora una volta un vincente, un tecnico che vede il gioco, molto pratico, che sa ottenere il massimo dai suoi ragazzi, un allenatore che arrivato anni fa a Castiadas (dove ha conquistato anche i tifosi), si è innamorato della Sardegna, spostandosi a nord e vincendo due campionati di Eccellenza, conquistando quindi la D, prima l'Ilva ed ora con l'Ossese.

Una curiosità: nel 2024, Cotroneo aveva vinto il torneo di Eccellenza, precedendo proprio l'Ossese e il Villasimius.

A Ossi ha trovato l'ambiente ideale per compiere la nuova impresa. Merito suo come detto, della società, dei giocatori, dei tifosi che domenica hanno festeggiato a lungo.

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