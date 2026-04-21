Ferruccio Terrosu non più l'allenatore del Buddusò, squadra impegnata nel campionato di Eccellenza.

Lo annuncia la società nel suo sito ufficiale, ricordando il lavoro fatto dal tecnico negli ultimi anni con grandi risultati culminati con l'arrivo in Eccellenza.

Il Buddusò a una giornata dalla fine del campionato è impegnato nella lotta per la salvezza. Domenica scorsa ha perso in casa col Tortolì, scivolando al terzultimo posto e facendosi superare dal Santa Teresa e dallo stesso Tortolì.

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