La Sardegna è la regione italiana con il maggior numero di candidati bocciati all’esame della patente.

È quanto si evince dal report “Statistica delle attività svolte nel 2025 per il conseguimento delle patenti di guida” diffuso in questi giorni dal Ministero dei Trasporti con i numeri relativi agli esami – di teoria e di pratica – sostenuti lo scorso anno in Italia da oltre 2,3 milioni di aspiranti conducenti.

Guardando ai dati regionali, nell’Isola in dodici mesi hanno tentato l’esame 54.615 candidati totali tra uomini e donne e, come detto, la percentuale di respinti (prendendo in considerazione il dato accorpato teoria+pratica) è la più alta d’Italia: 36,4% (pari a 19.899 persone), contro una media nazionale del 26,7% (pari a circa 618mila candidati). Quasi quattro sardi su dieci, dunque, non sono riusciti a passare l’esame.

Subito dietro la Sardegna c’è la provincia autonoma di Trento, con il 33,7% di bocciati, e poi la Liguria, con il 32,3%. Per contro, in Sicilia i respinti sono stati solo il 18,6%, miglior risultato davanti a quello di Puglia (21,6%) e Calabria (23%).

Sempre a proposito di bocciature, Sassari e Cagliari sono rispettivamente al primo e secondo posto nella classifica dei capoluoghi con il maggior numero di respinti: a Sassari è stato bocciato nel 2025 il 39,8% dei candidati, mentre a Cagliari il 36,67%. Brilla, all’opposto, Messina, con l’84,7% di promossi.

A Sassari si registra anche la maggiore percentuale di bocciati non accorpata, dunque sia per quanto riguarda la sola teoria sia per quanto riguarda la sola prova pratica. Di seguito i numeri dei respinti nell’Isola nel 2025 divisi per esame e città:

- Bocciati all’esame teorico:

Sassari 43,31%

Nuoro 40,54%

Cagliari 37,88%

Oristano 35,63%

- Bocciati all’esame di guida:

Sassari 36,32%

Cagliari 35,58%

Oristano 25,04%

Nuoro 22,90%

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