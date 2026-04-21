Tennis Serie C, i risultati dei recuperi
Si sono disputati domenica i recuperi validi per il campionato regionale di Serie C maschile e femminile a squadre.
Ecco risultati e classifiche dei gironi.
Serie C maschile.
Girone 1:
Sporting Ct Quartu-Torres Tennis B (prima giornata) 6-0
Tc Arzachena-Ct Decimomannu B (seconda giornata) 0-6
Tc Alghero-Tc Cagliari (anticipo settima giornata) 6-0
Classifica: Sporting Ct Quartu 15; Tc Alghero 10; Ct Decimomannu B* 8; Tennis Elmas** 6; Tc Cagliari 3; Torres Tennis B** 1; Tc Arzachena 0. (** due partite in meno; * una partita in meno).
Girone 2:
Ct Decimomannu A-Tc70 Oristano (prima giornata) 1-5
Classifica: Tc Novelli* e Tc70 Oristano 12; Tc Terranova* 9; Ct Decimomannu A* 6; Ct Macomer* 4; Easy Tennis* 1; Tc Tempio 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Classifica: Quattro Mori Tennis Team 10; Tc Alghero 8; Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Cagliari B* 2; Tc Ghilarza* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Classifica: Sporting Ct Quartu 10; Tc Cagliari A 8; Tc Terranova 7; Tc Porto Torres 6; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.