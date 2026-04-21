Mentre si avvicina il 3 agosto 2026, data oltre la quale le vecchie carte d'identità cartacee perderanno validità legale, il Comune di Cagliari si prepara a rendere più facile e veloce il rinnovo o il rilascio della Carta d'Identità Elettronica.

A partire da venerdì 8 maggio, i residenti potranno recarsi direttamente in 4 uffici comunali per richiedere o rinnovare la Cie, senza bisogno di prenotare in anticipo.

Il servizio sarà attivo tutti i venerdì mattina dalle 9 alle 12.30 all’ufficio Anagrafe del Palazzo Civico (piazza De Gasperi/via Sonnino), all'ufficio di Città n. 4 a San Benedetto (via Castiglione 1), all'ufficio di Città n. 5 a Sant'Elia (via Carta Raspi 2) e alla Municipalità di Pirri (via Riva Villasanta 35).

Questa novità si inserisce in un piano di potenziamento dei servizi anagrafici, che mira a distribuire meglio gli accessi e ridurre i tempi di attesa.

«Per rendere più fluida l'organizzazione, il servizio che si svolgeva precedentemente il venerdì mattina all'Ufficio di Città n. 3 di via Montevecchio sarà sospeso e sostituito dall'apertura negli altri uffici, più distribuiti nel territorio cittadino. Restano invece invariati gli orari di apertura senza appuntamento del martedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, presso l'Ufficio Anagrafe del Palazzo Civico - fa sapere il Comune - Le cittadine e i cittadini potranno recarsi direttamente negli uffici indicati, in ordine di arrivo, e richiedere il rilascio o il rinnovo della Cie, senza dover prenotare in anticipo. La procedura richiede circa 20 minuti per ogni documento, salvo eventuali imprevisti tecnici. Gli uffici potranno quindi gestire un numero di richieste compatibile con gli orari di chiusura».

(Unioneonline)

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