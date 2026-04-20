La penultima giornata del campionato di Eccellenza ha portato alla luce, per quanto concerne le 5 rappresentanti galluresi, una miriade di sentimenti. Di natura certamente positiva per Tempio e Calangianus; delusione mista ad una contenuta soddisfazione, invece, per Santa Teresa e Ilvamaddalena, mentre per il Buddusò non si può che parlare di domenica nera.

Il Tempio con il successo ottenuto a spese del Sant'Elena ha centrato, da quarta in classifica, l'obiettivo playoff, dove, in gara unica a Nuoro, si misurerà con la Nuorese, che ha centrato il terzo posto.

Il Calangianus, dal canto suo, ha dato vita ad un finale di stagione eccezionale, aggiungendo un'altra perla, per quanto riguarda i confronti con le grandi, bissando contro la Nuorese la vittoria dell'andata al "Signora Chiara”, anche al “Frogheri”. Successo che fa raggiungere ai giallorossi il quinto posto e che inoltre potrebbe consentire loro di concludere la stagione in modo trionfale, qualora nell'ultima giornata riuscissero ad aggiungere al loro già prestigioso palmares anche un risultato positivo con la neo promossa Ossese.

Il Santa Teresa non ha fallito l'obiettivo vittoria imponendosi al "Buoncammino" sul Taloro, peccato però che notizie altrettanto positive non siano giunte da altri campi, per cui lo spauracchio playout rimane tale.

È certamente aspra la sconfitta rimediata in quel di Villasimius dall'Ilvamaddalena: non vincere ha significato abbandonare con 90 minuti di anticipo la prospettiva di contendere all'Ossese il passaggio diretto in serie D. Se non altro da secondi gli isolani eviteranno il primo turno dei playoff, per prepararsi al meglio ad affrontare la vincente tra Tempio e Nuorese.

Concludiamo col Buddusò: la formazione guidata da Terrosu ha perso il confronto salvezza col Tortolì sul proprio terreno e ora la via per ottenere la salvezza diretta si fa davvero difficile. Potrebbe non bastare la vittoria nell'ultima di campionato, a meno che questa non sia accompagnata da una serie di altri risultati negativi per le altre contendenti. Discorso che vale in parte anche per i Teresini di Levacovich, che vantano un punto in più.

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