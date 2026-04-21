Il Masainas scavalcato dal Sant'Antioco nel girone B della Prima categoria: la squadra di Tinti costretta nell'ultimo turno al pareggio interno con l'Isili, si è fatta superare di un punto dall'Antiochense. Ma attenzione, il Masainas deve recuperare una gara con la possibilità quindi di riprendersi il suo primo posto.

Intanto si è fatto sotto l'Isili, terzo a tre punti dalla vetta e come il Masainas, con una gara da recuperare. Un finale di stagione insomma all'insegna della grande incertezza. con tre squadre impegnatissime nella volata finale. In coda, la Don Bosco, ultimo con 12 punti, è già retrocesso. A rischiare anche Barumini e Santa Giusta.

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