Il risultato
20 aprile 2026 alle 21:17
Tennis, stop nel turno decisivo per Lorenzo CarboniIl 20enne algherese sconfitto a un passo dal tabellone principale dell'Atp Challenger 75 di Roma
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Si ferma nel turno decisivo il cammino di Lorenzo Carboni nelle qualificazioni dell'Atp Challenger 75 di Roma in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Garden (montepremi 97640 euro).
Dopo aver eliminato all'esordio lo slovacco Norbert Gombos (339 Atp) per 6-4, 3-6, 6-3, il 20enne algherese, numero 458 della classifica mondiale, è stato sconfitto 4-6, 6-0, 6-3 dal ceco Jonas Forejtek (297 Atp).
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