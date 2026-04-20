Sul rosso di Santa Margherita di Pula, cinque italiani sono già approdati al secondo turno del tabellone principale del singolare maschile del quarto Itf Combined che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Si tratta della testa di serie numero 5, Federico Arnaboldi (doppio 6-1 sulla wild card slovacca Alex Lapsansky), la 6, Francesco Forti (6-3, 3-6, 6-3 su Lorenzo Lorusso), la numero 7, Manuel Mazza (6-4, 6-2 su Michele Mecarelli), Giacomo Crisostomo (6-3, 6-1 sulla wild card Jacopo Borsoi) e la wild card Matteo Mura, che grazie al 6-4, 6-3 messo a referto contro il tedesco Nikolai Barsukov, ha conquistato il proprio primo punto Atp in singolare. Eliminato, invece, Lorenzo Rottoli, sconfitto 6-4, 6-2 dall’iraniano Kasra Rahmani.

Si sono invece qualificati per il main draw Alessandro Coccioli (doppio 6-1 su Matteo Liusso), Giammarco Gandolfi (che non concede giochi a Giovanni Sanna), Filippo Pecorini (che la spunta 7-5, 5-7, 10-7 su Mattias Pisanu), Simone Macchione (6-4, 7-6 su Federico Bove) e Gregorio Biondolillo (6-3, 6-4 su Andrea Zanini). Out al turno decisivo, invece, Alberto Sanna, superato 2-6, 6-1, 10-4 dallo svizzero Noah Lopez.

Femminile. Sette italiane hanno già un posto nel main draw: la testa di serie numero 8, Vittoria Paganetti, Isabella Maria Serban, Laura Mair, Verena Melis e le wild card Anna Tambelli, Enola Chiesa e Agnese Gentili.

Nelle qualificazioni sono intanto arrivate al turno decisivo Marta Lombardini (doppio 6-3 su Camilla Gennaro), Angelica Raggi (6-3, 6-3 sulla tedesca Lara Schmidt), Gaia Maduzzi (forfait di Carolina Dibenedetto) e Barbara Dessolis (6-2, 6-4 sulla belga Romane Longueville). Sconfitte Eleonora Alvisi (7-6, 6-3, 10-5 dalla serba Luna Vujovic), Greta Rizzetto (3-6, 6-3, 10-7 dalla ceca Julie Pastikova), Aurora Nosei (doppio 6-2 dalla francese Emma Lene), Marcella Dessolis (7-6, 6-4 dalla colombiana Yuliana Lizarazo) e Carlotta Moccia (6-2, 2-6, 10-7 dalla serba Dunja Maric).

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