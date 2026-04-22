Il Quattro Mori Cagliari è arrivato ieri a Hodonin, nella Repubblica Ceca, dove stasera giocherà la gara di andata delle semifinali di Europe Cup femminile. Allo “Sportovni Hala” sfida l’Skst Plus Hodonin per un posto in finale, quella finale e quel trofeo già vinto nel 2023 dalla squadra di Stefano Curcio. Quattro Mori e Hodonin hanno iniziato la stagione europea nella Champions League, la squadra ceca è uscita al primo turno, il Quattro Mori al secondo, entrambe hanno trovato riparo nella Europe Cup, la seconda competizione europea. Nei quarti di finale l’Hodonin ha eliminato al golden set il Novi Sad, meno patemi per la squadra cagliaritana con due vittorie sul Fenerbahce.

Il coach Curcio può contare su tutte le giocatrici. Elizabeth Abraamian, numero 43 del mondo, l’azzurra Miriam Carnovale, convocata per i mondiali a squadre da martedì prossimo a Londra, Ma Hengyu e Tania Plaian.

Nelle ultime partite l’Hodonin ha schierato l’esperta Karin Grofova e Marketa Sevcikova, entrambe native della Repubblica Ceca, a cui potrebbe aggiungersi la connazionale Anna Klempererova, infine la cinese Zhang Binyue.

La partita di ritorno si giocherà domenica al Palatennistavolo

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