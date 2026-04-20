I dieci gironi della 29ª edizione del Torneo Manlio Selis sono stati svelati oggi a Budoni, dove è andata in scena la presentazione della manifestazione di calcio giovanile Under 14 patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna. Una quattro giorni che terrà banco in Gallura dal 30 aprile al 3 maggio, con finalissima allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, coinvolgendo 40 squadre provenienti da 10 Paesi.

Dopo i saluti in apertura del Ministro per lo Sport Andrea Abodi e del consigliere regionale Roberto Li Gioi a nome della Giunta Todde, il conduttore, il giornalista di Prime Alessandro Alciato, ha iniziato a chiamare sul palco per le premiazioni alcuni dei protagonisti del panorama sportivo nazionale. Oltre al centrocampista del Cagliari Luca Mazzitelli, a cui Li Gioi, tifosissimo rossoblù, ha consegnato il riconoscimento per la categoria “Ragazzi del Selis”, questa mattina sul palco del resort Janna ’e Sole hanno sfilato le giocatrici Valentina Giacinti del Como e Katja Schroffenegger della Ternana, a cui è andato ex aequo il premio per la Migliore giocatrice donna, Emilie Haavi della Roma, Leggenda femminile dell’anno, e Alessio Tacchinardi e Michele Padovano come Leggenda italiana 2026.

Premiati per il Miglior settore giovanile l’Espanyol de Barcelona tra i professionisti e tra i dilettanti il Milton Soccer. Infine, i riconoscimenti per il giornalismo sportivo a Francesca Benvenuti di Mediaset e a pari merito tra i maschi a Marco Nosotti e Francesco Cosatti di Sky. L’ex difensore e dirigente del Torino Silvano Benedetti ha poi presentato uno degli appuntamenti collaterali più significativi, la Selis Hope Cup, che si svolgerà a Budoni il 2 maggio nel ricordo di Salvatore Marroni, scomparso nel 2023 a causa di una leucemia: protagonisti in un triangolare speciale la squadra 100% UGI Torino, espressione dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino, la formazione del reparto emato-oncologico del Santa Chiara di Pisa e la squadra PSV Eindhovena del Gaslini di Genova.

In occasione della press conference sono stati inoltre presentati il primo Selis Football Forum, un appuntamento pensato come spazio di confronto e approfondimento, che riunirà il 2 maggio a Calangianus i dirigenti delle società partecipanti in un dialogo aperto sui temi più attuali del calcio giovanile, e il primo Torneo Internazionale Manlio Selis Women, dedicato al calcio femminile giovanile e in programma dal 6 all’8 dicembre.

Quanto ai gironi del Torneo Manlio Selis 2026, il Cagliari è stato inserito nel gruppo G con Genk, Club Olimpico Romano e Latte Dolce, mentre la Torres (girone H) se la vedrà con Liverpool, Milton Magic e Pirri. Per provare a ripetersi, invece, i campioni uscenti del Flamengo dovranno innanzitutto qualificarsi ai danni di Como, Ferrini Cagliari e Cosmo Sassari.

I gironi

A: Inter, Levski Sofia, Olbia Academy, Urbetevere (si gioca allo stadio di Golfo Aranci)

B: Flamengo, Como, Ferrini Cagliari, Cosmo Sassari (stadio Santa Vittoria di Telti)

C: Espanyol, Spes Montesacro, Torino, Academy Porto Rotondo (Geovillage di Olbia)

D: Stoccarda, Dero Academy, Genoa, San Paolo Sassari (Geovillage di Olbia)

E: Roma, Vis Pesaro, Levante Azzurro, Gigi Riva (stadio Mameli di Monti)

F: Juventus, Latina, Emanuele Troise, Cos (stadio Signora Chiara di Calangianus)

G: Cagliari, Genk, Club Olimpico Romano e Latte Dolce (Signora Chiara di Calangianus)

H: Liverpool, Torres, Milton Magic, Pirri (stadio Vincentelli di Loiri Porto San Paolo)

I: Paris Saint-Germain, Romulea, Chisola, Futura Calcio (stadio Pinna di Budoni)

L: Atalanta, Budoni, Kryvbas, Costa Verde (stadio Pinna di Budoni)

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