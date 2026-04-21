L’Olbia torna in corsa per i playout. Ma per assicurarsi la possibilità di salvare la categoria agli spareggi non deve fallire le ultime sfide, a partire da quella con l’Anzio.

Il 3-2 rifilato domenica al Nespoli alla vice capolista Trastevere ha permesso alla squadra di Daniele Livieri di scavalcare al terzultimo posto con 32 punti il Montespaccato, e di abbandonare così la zona retrocessione diretta, ma domenica al Nespoli contro l’Anzio, tredicesimo in classifica a quota 38, andrà in scena uno scontro diretto cruciale con l’avversario con cui i bianchi potrebbero giocarsi il playout.

Nel post partita col Trastevere Livieri e il difensore Romolo Putzu hanno sottolineato come il traguardo sia ancora tutto da conquistare. Tuttavia, la prestazione offerta contro la seconda in classifica fa ben sperare, così come la prova del capitano Daniele Ragatzu, autore domenica di due assist e un gol, il decimo della stagione: al termine del campionato mancano due incontri, in cui sarà fondamentale l’apporto di tutti. “C’è un obiettivo da conquistare e lotteremo fino alla fine per conquistarlo”, dice Putzu: “Crediamo nello staff, nella città e in noi stessi e crediamo fortemente nella salvezza: non lo abbiamo sempre dimostrato durante l’anno, ma sappiamo di essere forti e dobbiamo confermarlo sul campo”.

Dopo l’Anzio i galluresi affronteranno la Costa Orientale Sarda a Tertenia il 3 maggio per l’ultima di campionato, dopodiché il 10 maggio si tornerà in campo per i playout con gara unica in casa della squadra meglio classificata. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si passerà ai supplementari; se la parità dovesse perdurare retrocederà in Eccellenza la squadra con la peggiore classifica a fine campionato.

A proposito della fine del campionato, Ninni Corda potrebbe fare le valigie per tornare a Foggia con Roberto Felleca, che nelle ultime settimane si è riavvicinato al club pugliese. Il direttore tecnico dei bianchi si dice concentrato sulla salvezza dell’Olbia, che non esclude però di lasciare a risultato acquisito, se ci saranno le condizioni, per seguire lo storico sodale in rossonero.

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