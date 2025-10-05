Tutti out al primo turno delle qualificazioni i quattro tennisti sardi in cerca di un posto nel tabellone del quarto dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regioinale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Negli incontri disputati oggi sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, Cristian Pilia (Tc Cagliari) è stato sconfitto 6-1, 6-0 da Simone Macchione; Edoardo Carcangiu (Tc70 Oristano) ha incassato un doppio 6-1 da Daniel Aleksandar Amarandei; Paolo Emilio Cossu Floris è stato superato 6-1, 6-3 dallo statunitense Kyle Overmyer e Niccolò Dessì 1-6, 7-6(1), 10-6 dall’italo-argentino Nicolas Bianchi, oggi di scena al Forte dopo la finale dei Campionati Italiani di Seconda categoria disputata ieri sui campi del Tc Cagliari.

Saranno dieci gli italiani che si presenteranno al turno decisivo: oltre a Macchione, Amarandei e Bianchi, si saranno anche Alessandro Mondazzi, Pietro Marino, Matteo Vavassori, Giulio Stella, Alessandro Spadola, Lorenzo Berto e Giammarco Gandolfi.

Inizieranno domani le qualificazioni femminili.

